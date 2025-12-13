Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi: Maria Bruna Olivieri e Anna Starnini entrano nell’assemblea dei soci

Ieri, venerdì 12 dicembre 2025 l’assemblea dei soci della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha proceduto alla nomina di due nuovi soci, oltre che alla conferma di altri due. Confermati Maurizio Berlati (ingegnere co-titolare dello studio tecnico Berlati-Gaspari-Donatini) e Luciano Mattarelli (perito agrario, amministratore delegato di Rete Servizi Agricoltura.

I nuovi eletti sono Maria Bruna Olivieri (amministratore delegato del Gruppo Unieuro, nella lista dei primi 100 manager italiani nominati da Forbes per il 2025) e Anna Starnini (dirigente scolastica - dal 2012 al 2024 - presso tre istituti comprensivi del territorio, affiancando all’impegno professionale un’ampia esperienza nel volontariato). Il presidente Gardini ha rivolto ai quattro nuovi soci, anche a nome dei componenti degli altri organi della Fondazione, i migliori auguri di un proficuo lavoro.