Forlì, finti sordomuti intascano i soldi al centro commerciale: scoperti dal maresciallo dei Carabinieri mentre fa la spesa fuori servizio

Lo scorso 5 marzo, il Comandante della Stazione Carabinieri di Ronco, libero dal servizio, mentre si trovava presso un esercizio commerciale per effettuare delle compere, ha individuato due persone, un uomo ed una donna che, fingendosi sordomuti, cercavano di ottenere del denaro sotto forma di “donazione” per una fantomatica associazione benefica che rappresentavano.

I due, simulando di essere sordomuti e facendo leva sulla sensibilità delle persone, inducevano i clienti a donare del denaro che, in realtà, si mettevano in tasca. É l’ultima trovata di alcuni malfattori che già da tempo, come già dimostrato da precedenti indagini che risalgono all’anno 2019 ad opera della stessa Stazione Carabinieri di Ronco, adottano questo stratagemma nei pressi di chiese, vie del centro o agli ingressi dei supermercati, truffando diverse persone.

I responsabili, chiedono con insistenza che vengano fatte delle donazioni, comunicando con i malcapitati, solo con gesta, simulando appunto l’handicap del sordomutismo.

Tale comportamento non è passato inosservato al Maresciallo che ha fermato i due responsabili i quali, resisi conto di essere stati smascherati, hanno provato a fuggire ed a disfarsi della documentazione che esibivano ai passanti. Il sottufficiale ha chiesto subito ausilio ai colleghi in divisa e i due, prontamente bloccati e sottoposti a controllo e perquisizione, sono stati trovati in possesso di diverse cartelline e moduli fotocopiati in multilingue, riportanti marchi di fantomatiche associazioni benefiche tra cui “Handicap International“. Una volta inchiodati alle loro responsabilità, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, per il reato di tentata truffa, in quanto la loro azione criminale è stata interrotta dall’intervento del graduato dell’Arma.

Il Comando Provinciale dell’Arma di Corso Mazzini, fa sapere che le donazioni costituiscono un nobile gesto verso i soggetti più deboli, tuttavia invitano i cittadini, a mantenere alta l’attenzione nei confronti di questo tipo di truffa e di segnalare ogni situazione sospetta al 112.