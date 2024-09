Forlì, finita l’estate dell’aeroporto: confermati i voli per Catania e Atena

La compagnia virtuale dello scalo forlivese Go To Fly è pronta a espandersi a Verona attivando il collegamento con Trapani. A partire dal prossimo 29 ottobre, infatti, la città sicula vicino a Marsala sarà servita da Verona con due voli settimanali, il martedì e venerdì. GoTo Fly , come da Forlì, opererà utilizzando un Boeing 737-400 da 168 posti di Air Mediterranean. Il nuovo volo non è ancora acquistabile, ma sul sistema di vendita è già stato caricato. Insomma, per la prima volta l’aeroporto di Forlì prova a proporsi fuori dalla propria comfort zone e decide di spostare il collegamento per Trapani su Verona (sul sito non è più acquistabile la tratta Forlì-Trapani inizialmente prevista, ndr).

Invece, sono già stati caricati sul sito di Go To Flay i voli invernali per Catania e Atene: nel primo caso si volerà il lunedì, martedì e sabato, mentre nel secondo caso fino al 28 ottobre il lunedì e il venerdì e da dicembre il martedì e il sabato. Restano attivi anche i collegamenti operati da Ryanair su Palermo, mentre al momento Katowice sarà servita fino al 23 ottobre.