Forlì, finisce nel fosso con un mezzo agricolo: soccorso dai Vigili del Fuoco

Incidente sul lavoro nella prima serata di oggi a Forlì. Verso le 19.20 una squadra della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta a Forlì in via Campagna di Roma per un incidente agricolo. La squadra, tramite manovre di derivazione speleo alpino, ha provveduto al recupero e al soccorso di una persona finita con un mezzo agricolo in un fossato adiacente ad un campo. Una volta portato in zona sicura , il ferito è stato affidato ai sanitari di Romagna soccorso, intervenuti con ambulanza ed elimedica. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi dell’incidente.