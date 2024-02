Forlì. Festa in carcere per i 18 anni del laboratorio: 110 i detenuti inseriti al lavoro

Compie 18 anni il primo protocollo d’intesa che, di fatto, portò all’interno del carcere il primo laboratorio dando così opportunità lavorative ai detenuti. Un percorso che, negli anni, è stato ampliato dando una vera opportunità di riscatto per gli oltre 110 carcerati che in questo lasso di tempo sono stati regolarmente assunti ed inseriti nelle attività produttive con una percentuale di assunzione al termine dello sconto della pena di circa l’80%. Sono i dati presentati ieri in occasione della sottoscrizione del nuovo “Protocollo unitario d’intesa per il sostegno all’inserimento socio-lavorativo di persone in esecuzione penale interna ed esterna e persone ex detenute sul territorio di Forlì-Cesena” sottoscritto all’interno della Casa circondariale forlivese. «In questi anni - ha spiegato Lia Benvenuti, direttore generale Techne - il fatturato è cresciuto e nel 2023 è salito a 108mila euro impiegando 49 detenuti. Per i prossimi anni l’obiettivo è quello di crescere ulteriormente». Attualmente, sono 42 i firmatari di cui una ventina di imprenditori locali impegnati in prima linea per l’inserimento lavorativo dei detenuti. Negli anni i laboratori sono diventati 7: 4 di assemblaggio di materiale elettrico e falegnameria, 1 di saldatura, 1 di cartiera e 1 di incollaggio shopper, raggiungendo volumi produttivi significativi e distinguendosi come buona prassi a livello nazionale. «Un grande traguardo questi 18 anni di un Laboratorio – sottolinea Carmela De Lorenzo, direttrice della Casa circondariale di Forlì – capace di mettere al centro i detenuti, il loro lavoro, offrendo alle persone la possibilità di un vero riscatto sociale. Il lavoro è la giusta chiave per scongiurare i pericoli di recidiva ed è l’unico mezzo di vera riabilitazione e rieducazione alla legalità e alle regole della società civile”. “A questi laboratori vanno i miei complimenti – sottolinea Vincenzo Colla, assessore regionale allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali – ed un sincero grazie per il lavoro prezioso che viene fatto quotidianamente. La Regione finanzia la parte formativa di alcuni di questi laboratori ritenendoli una importante opportunità di riscatto sociale”. “Questa è una bella storia di imprese, di comunità e di un obiettivo comune che è la persona – ha aggiunto il sindaco, Gianluca Zattini -. La capacità di progettare il futuro non va negata a nessuno”. “I laboratori dimostrano quanto il carcere sia anche una comunità capace di riabilitare e restituire dignità alle persone - conclude Benvenuti - grazie al lavoro, commissionato dalle tante aziende virtuose socie dell’impresa sociale Altremani, rappresentando un passaggio fondamentale per un efficace reinserimento dei detenuti nella vita sociale e lavorativa».