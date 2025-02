Forlì, festa della donna: un ricchissimo calendario di eventi

Anche quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Forlì in collaborazione con il Centro Donna e numerose associazioni e Comuni del territorio, organizza un ricco calendario di eventi, mostre, spettacoli, concerti e manifestazioni per celebrare il ruolo della donna nella società moderna e stimolare un’attenta riflessione sul percorso di emancipazione femminile degli ultimi decenni.

A partire da domenica 2 marzo fino a sabato 12 aprile, sono previsti decine di eventi in tutto il comprensorio a testimonianza di una diffusa partecipazione e sensibilità della comunità forlivese al tema delle pari opportunità e della lotta a ogni forma di violenza contro le donne.