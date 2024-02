Forlì, Ferretti Yacht: portafoglio ordini da 1,5 miliardi di euro nel 2023

Ferretti Yacht in una nota annuncia di avere approvato i risultati consolidati preliminari del bilancio al 31 dicembre 2023. Si evidenzia una crescita a doppia cifra dei principali indicatori economico-finanziari, con ricavi netti a 1.110,9 milioni di euro in crescita del 11,5% rispetto ai 996,1 milioni del 2022. Il portafoglio ordini si attesta a 1,5 miliardi di euro, in crescita del 15,1% rispetto al 2022. L’utile netto è di 83,5 milioni, in crescita del 38% rispetto al 2022. L’avvocato Alberto Galassi, amministratore delegato del Gruppo, ha dichiarato: “Il 2023 di Ferretti Group è stato un anno straordinario per i numeri e gli obiettivi raggiunti. Sottolineo la grande importanza della quotazione su Euronext Milan nel mese di giugno che ha registrato un forte riconoscimento positivo da parte della comunità finanziaria.

I risultati che presentiamo oggi evidenziano una notevole crescita dei principali indicatori economico-finanziari e due record assoluti nella nostra storia recente: un portafoglio ordini che tocca quota 1,5 miliardi di euro e una marginalità del 15,2%, a conferma della solidità della strategia commerciale e industriale annunciata a marzo 2022. Questi dati estremamente positivi daranno sostanza e qualità a un ulteriore rafforzamento dei nostri brand, con investimenti in ricerca, innovazione e sostenibilità. Al Salone Nautico di Düsseldorf abbiamo presentato Riva El-Iseo, il primo motoscafo full electric con cui Riva inaugura il nuovo segmento E-Luxury, a testimonianza del continuo impegno da parte di Ferretti Group per una navigazione sempre più sostenibile”.