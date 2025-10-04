Forlì, ferisce i poliziotti in un burrascoso inseguimento: scatta l’arresto

Nel pomeriggio di martedì 30 settembre, una pattuglia dell’Unità Antidegrado della Polizia Locale di Forlì è intervenuta nei confronti di un giovane extracomunitario sorpreso in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Durante le prime fasi del controllo, il giovane anzichè esibire i documenti d’identità, si dava alla fuga; gli agenti si ponevano all’inseguimento del fuggitivo per diverse centinaia di metri e riuscivano a raggiungerlo nei pressi di un condominio in cui il ragazzo tentava di accedere. Durante queste fasi, un Agente tentava di afferrarlo ma il giovane riusciva a divincolarsi opponendo resistenza, ed anche procurandogli lesioni causate da un’energica chiusura della porta d’ingresso dello stabile.

Sul posto giungeva in supporto una pattuglia dell’Unità Centro Storico e, durante il controllo delle potenziali vie di fuga dallo stabile, si scopriva che il giovane, nel frattempo, si era calato da una finestra dell’appartamento posto al piano rialzato.

Alla vista degli Agenti scappava, scavalcando alcune recinzioni di condomini limitrofi, terminando la rocambolesca fuga nei pressi del Centro Commerciale Ravaldino ove veniva finalmente bloccato e dichiarato in arresto. Durante l’inseguimento e nelle collutazioni con il fuggitivo due agenti riportavano lievi lesioni e l’arrestato, dopo una notte in camera di sicurezza, il giorno dopo veniva condotto al palazzo di Giustizia e giudicato per direttissima.