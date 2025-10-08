Forlì, “false” mascherine: la difesa di Minenna: «Nessuna irregolarità»

«Nessuna irregolarità, ma normali interlocuzioni che rientrano in un perimetro di attività puramente politica». E’ la difesa di Marcello Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, già assessore all’Economia e Finanze della Calabria, sostenuta ieri davanti al gip di Forlì dai suoi legali Vittorio Manes e Gianluca Tognozzi. L’udienza era riservata proprio alle loro argomentazioni difensive, mentre la settimana prossima toccherà ai legali di Gianluca Prati, responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna di Pievesestina, per concludere gli interventi difensivi degli imputati: il terzo è Sergio Covato, funzionario della Prefettura di Ravenna, tutelato dall’avvocato Carlo Benini. Il procedimento è quello delle mascherine cinesi finite all’Ausl Romagna in piena emergenza pandemica con certificazioni fasulle. Al centro dell’indagine era finito anche l’ex parlamentare Gianluca Pini (che per gli oltre 4 milioni di mascherine prodotte in Cina per un importo di 3,5 milioni di euro di cui si discute nelle accuse, ha già patteggiato una pena di 2 anni) e alcune sue conversazioni con Minenna. Colloqui che anche ieri i legali dell’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate hanno sottolineato erano da considerarsi di natura strettamente politica e non di tipo “operativo”.