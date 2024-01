Forlì. Fallimento Gruppo Icot, dopo sette anni i lavoratori hanno ricevuto stipendi e Tfr

Dopo oltre 7 anni si sta per chiudere il fallimento del Gruppo Icot i lavoratori nei primi giorni di gennaio hanno ricevuto le ultime retribuzioni non percepite e il Trattamento di fine rapporto (Tfr). Il Gruppo Icot suddiviso nei cantieri di Forlì, Pesaro e Roma a gennaio del 2016 occupava 260 dipendenti (Forlì 140, Pesaro 50 e Roma 70): la prima ad essere dichiarata fallita il 1 agosto del 2016 fu la Icot Tec, successivamente furono dichiarate fallite la Icot Spa ed infine a maggio del 2017 la Icot Engineering.

«Il Gruppo lavorava nel settore delle telecomunicazioni e i loro principali clienti erano Tim, Enel, Fastweb, Wind, Autostrade e Infratel, come Fiom-Cgil già dal 2012 chiedevamo cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e un piano industriale per rilanciare l’azienda - afferma il sindacato - , ci è sempre stato risposto che lo stavano preparando, ma che il problema principale era la scarsa produttività dei lavoratori; abbiamo sempre rifiutato questa narrazione, proponendo di aprire un tavolo di discussione sul tema della produttività per migliorarla, ma purtroppo non è mai stato fatto, mancava la disponibilità aziendale. Nei vari incontri richiesti da noi e sollecitati attivamente dalle istituzioni locali e nazionali, l’azienda ha sempre lamentato il fatto di non avere ricevuto finanziamenti dalle banche nonostante accordi che li prevedevano e le banche a loro volta sottolineavano una situazione debitoria dell’azienda insostenibile e quindi non finanziabile».

«Con il fallimento del Gruppo Icot abbiamo perso un altro pezzo di storia industriale Forlivese, fuori di dubbio la responsabilità del mondo finanziario e di Tim, che con la sua politica di appalti al massimo ribasso hanno strozzato le aziende appaltanti - prosegue la nota della Cgil - ma indubbiamente vi è stata anche una grande responsabilità della dirigenza del Gruppo Icot, che nel settembre del 2021 è stata condannata per bancarotta fraudolenta dal tribunale di Forlì. In questi anni abbiamo constatato che Tim ha riassegnato il territorio assegnando lavori in appalto a più aziende che a loro volta hanno dato in subappalto ad aziende più piccole, con un conseguente trattamento normativo ed economico inferiore per i lavoratori e quindi un sostanziale impoverimento del tessuto economico ed industriale del territorio e un peggioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro. Come Fiom e Cgil quella sugli appalti è una battaglia aperta, perché non ultimo questo governo ha approvato una legge che permette gli appalti a caduta che sono un disastro in tutti i settori, ma in questo settore lo sono ancor di più».

«La Fiom in questi 7 anni e negli anni precedenti è stata al fianco dei lavoratori organizzandoli nelle lotte e nei presidi per difendere i posti di lavoro e negli anni dopo il fallimento li ha assistiti - conclude il sindacato - mettendo a loro disposizione gli uffici vertenze della Cgil, che hanno dovuto fare un complesso lavoro di ricostruzione degli importi da richiedere alla curatela. Lavoro complicato, era venuta meno la possibilità di accedere alla documentazione aziendale in quanto il sistema informatico non funzionava più, l’azienda che lo gestiva non veniva più pagata e aveva deciso di bloccato i server aziendali”.