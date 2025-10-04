Forlì, “facci lavorare in nero, così teniamo la disoccupazione”: condannati per minacce ed estorsione

Tre uomini marocchini di 23, 46 e 54 anni sono stati condannati a un anno e quattro mesi (pena sospesa) per estorsione.

La sentenza è stata emessa a carico degli imputati, difesi dagli avvocati Michela Bravi di Cesena e Veronica Morgagni di Forlì. Erano accusati di aver preteso soldi da un imprenditore agricolo che si era avvalso delle loro prestazioni per la raccolta delle fragole in assenza di un regolare contratto di lavoro, vale a dire “in nero”.

L’imprenditore, tutelato dall’avvocato Max Starni di Forlì, dopo la fine del rapporto di lavoro era stato minacciato, prima di subire una vertenza sindacale, poi anche di essere danneggiato fisicamente o nei beni di sua proprietà.

I fatti, risalenti al 2018 e 2019, videro gli imputati presentarsi finanche a casa dell’uomo per chiedere il pagamento dei contributi Inps non versati. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che erano stati gli stessi stranieri a chiedere di non essere messi in regola per non perdere l’indennità di disoccupazione. A quel punto, in tre occasioni, nel 2020 l’imprenditore aveva versato altrettanti assegni per un valore complessivo di 30mila euro. Le richieste di denaro erano arrivate anche attraverso un sedicente avvocato di Bologna che prospettava gravi guai per la vittima. L’accusa, davanti al giudice per le udienze preliminari Elisabetta Giorgi era rappresentata dal sostituto procuratore Federica Messina.