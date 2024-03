Forlì fa squadra con Ravenna. L’assessora Casara: “Noi in prima linea per l’attuazione della Zls”

Il Comune di Forlì sarà “in prima linea nel chiedere l’attuazione della Zona logistica semplificata nei tempi più rapidi possibili”. Facendo squadra col sistema produttivo, le sue rappresentanze e tutti gli enti coinvolti. Lo assicura l’assessora alle Attività produttive Paola Casara commentando “il passo avanti” fatto verso l’individuazione della Zls in Romagna con l’ultimo decreto Pnrr. L’intervento, argomenta, “offre un’opportunità anche per Forlì e il suo sistema economico, che con il porto di Ravenna ha bisogno di intensificare i già importanti rapporti economici e commerciali”.

Le aree produttive di Forlì vanno considerate come “parte del retroporto di Ravenna”, come prevede tra l’altro la costituzione della Zls. D’altronde, prosegue l’assessore, lo sviluppo economico della città “si basa sulla sua capacità di essere in relazione con le altre realtà romagnole, e di interconnettere la nostra città con il resto d’Italia e d’Europa”. Da qui il lavoro sulle infrastrutture, viarie come tangenziale e più snello collegamento con Cesena, e di altra natura come scalo merci ferroviario di Villa Selva e aeroporto Ridolfi. Nei prossimi anni, conclude Casara, “vogliamo arrivare all’individuazione di una soluzione più idonea per il collegamento con Ravenna, in virtù anche del leale e positivo rapporto di cooperazione istituzionale che abbiamo stabilito in questi anni con il sindaco Michele De Pascale”. Dunque “sarà necessaria un’ulteriore implementazione dei collegamenti ferroviari per persone e merci” e investire anche sull’asse tra il Terminal crociere di Ravenna e il Ridolfi.