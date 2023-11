Forlì, ex Santarelli, a breve l’inaugurazione

Inaugurazioni, trasferimenti, lavori. I luoghi della cultura forlivese vivono settimane di fermento. Per uno, l’ex asilo “Santarelli” il taglio del nastro è imminente. A fare il punto della situazione è l’assessore comunale alla Cultura, Valerio Melandri. «La biblioteca universitaria, che forse è la più grande novità che stiamo realizzando al “Santarelli” contiamo di aprirla a giugno, sarà un progetto straordinario secondo me. Lo stesso “Santarelli” è vicinissimo all’inaugurazione, i lavori sono andati avanti e ora siamo in fase di collaudo. Aspettiamo di sapere quando l’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori potrà essere a Forlì perchè vogliamo inaugurarla insieme a lui. Credo tra il 20 e il 25 novembre».

Restando in campo bibliotecario un altro progetto importante è quello del trasferimento della comunale “Saffi” a palazzo Romagnoli per permettere i lavori al palazzo del Merenda, in corso della Repubblica. «Palazzo Romagnoli si sta iniziando a riempire con la parte bibliotecaria con i tempi che avevamo detto: è iniziata la preparazione del trasferimento dei libri, è stata terminata la scaffalatura e i volumi si stanno inscatolando. Per il momento non è cambiato niente, ma i tempi sono quelli previsti. I lavori a palazzo Albertini, invece, sono un po’ indietro, anche se non ci preoccupano. Troveremo una soluzione temporanea per la possibile concomitanza della presenza di libri e collezione Verzocchi in via Albicini».