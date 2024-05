Forlì, Ex Oliveti, ripartono i lavori: 22 aule per le superiori nel 2025-26

Dopo un’interruzione di alcuni mesi, giovedì 2 maggio è stato è stato firmato il verbale di ripresa dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio ad uso scolastico Ex Oliveti di Forlì in via M. Buonarroti, di proprietà della Provincia di Forlì – Cesena. I lavori, per un investimento complessivo di 4.375.609,84 euro, riprenderanno nei prossimi giorni.

Il cantiere infatti era stato oggetto di sospensione a causa della liquidazione giudiziale della capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che si era aggiudicato l’appalto. Le mandanti, Technologica srl di Predappio e F.lli Franchini srl di Rimini, hanno però deciso di continuare il rapporto di appalto con l’Amministrazione provinciale, come previsto dal Codice dei Contratti, ricostituendosi in RTI.

I lavori dureranno 13 mesi e consentiranno di mettere a disposizione delle scuole secondarie di secondo grado della città di Forlì 20 aule e 4 laboratori per l’anno scolastico 2025-2026.

Si tratta di un’opera di rilevanza strategica per la città, attraverso la quale si immettono nel sistema scolastico superiore 22 nuove aule e tre laboratori. Un ringraziamento va alle imprese private esecutrici la cui volontà di portare a termine le opere del contratto di appalto è stata determinante al fine di evitare un fermo cantiere che avrebbe pregiudicato la consegna dell’immobile in tempo utile per l’inizio dell’a.s. 2025/2026. Per l’amministrazione provinciale si tratta di un risultato molto importante che conferma l’impegno dell’Ente per garantire spazi didattici adeguati agli studenti e al personale scolastico delle scuole superiori