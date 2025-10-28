Forlì, Ex Eridania: domenica 2 novembre tornano le visite guidate

Dopo la grande partecipazione al primo evento di apertura dell’Ex Eridania, svoltosi domenica 5 ottobre, il Comune di Forlì in collaborazione con l’associazione culturale Spazi Indecisi APS e il Quartiere 9 Foro Boario - San Benedetto, annuncia, per domenica 2 novembre una doppia visita guidata all’interno dell’ex zuccherificio.

Le passeggiate, aperte alla cittadinanza ma con prenotazione obbligatoria e ingresso contingentato, si svolgeranno nei seguenti turni: 14:30 - 16:00, 15:00 -16:30. “Il numero altissimo di prenotazioni ricevute in occasione della prima apertura ci hanno spinto a organizzare, con l’aiuto prezioso di Spazi Indecisi, un secondo appuntamento di visita e fruizione di questo grande bosco urbano. L’iniziativa - spiega il sindaco Gian Luca Zattini - propone un percorso di esplorazione dello storico zuccherificio, uno dei luoghi simbolo della storia produttiva della nostra città, da restituire alla fruizione pubblica come spazio di memoria e di natura spontanea. Accompagnati dallo storico Mario Proli e dal ricercatore Lorenzo Aldini i partecipanti saranno guidati alla scoperta delle architetture industriali, delle tracce materiali e immateriali del lavoro e delle trasformazioni del paesaggio circostante”.

“Le visite, i cui posti sono limitati, si configurano come un’ulteriore occasione di conoscenza e riflessione su Eridania e il rapporto tra memoria, territorio e rigenerazione - racconta l’associazione Spazi Indecisi - rispetto alla prima apertura, abbiamo coinvolto Mario Proli e Lorenzo Aldini che ci racconteranno lo zuccherificio e il Quartiere 9 Foro Boario - San Benedetto. Questo è un ulteriore passo verso ciò che auspichiamo: un percorso di valorizzazione continuo che coinvolga le comunità, le realtà e le persone che hanno da sempre a cuore Eridania”. L’evento fa parte del programma IN LOCO 2025 – Il Museo Diffuso dell’Abbandono, un progetto a cura di Spazi Indecisi APS che raccoglie, documenta e racconta i luoghi in abbandono della Romagna, restituendoli come patrimonio culturale condiviso. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà o domenica 9 o 16 novembre 2025.

Per prenotazioni: eridania.eventbrite.it