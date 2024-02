Forlì, ex Caserma Monti nuova sede degli archivi: venerdì la firma dell’accordo con il ministro Sangiuliano

La rinascita del Convento Santa Maria della Ripa di Forlì, conosciuto anche come ex Caserma Monti, è al centro dell’accordo istituzionale che sarà sottoscritto in Municipio a Forlì venerdì 23 febbraio alle ore 15.30, presso il salone comunale, ingresso Piazza Saffi 8. Alla conferenza stampa interverranno il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il Direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori.

L’immobile di grande pregio storico‐artistico sarà riqualificato e destinato a sede degli Archivi di Stato, con spazi dedicati all’Archivio comunale, danneggiato dall’alluvione del maggio scorso, e in parte a residenze universitarie, diventando un centro polifunzionale culturale innovativo e luogo di aggregazione per la cittadinanza.