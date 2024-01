Forlì. Europa verde al sindaco: «Fallimento totale sul centro storico» GALLERY

FORLI’. Il rilancio del centro storico di Forlì, per Europa Verde non c’è stato e quello della Giunta del sindaco Gian Luca Zattini è stato «un fallimento totale». Perché «i negozi continuano a chiudere, il centro economico della città si è spostato e l’unico sforzo è l’enorme e vana spesa in lucine natalizie, che nulla hanno lasciato». Male anche sul fronte sicurezza «visti gli episodi gravi che abbiamo vissuto», come pure per la gestione del verde: «In piazza Dante, in piazza Morgagni non sono ancora nemmeno stati piantati gli alberi già previsti nel 2019», nonostante ci fosse una contratto di appalto «che prevedeva la manutenzione e la sostituzione delle alberature a carico dell’impresa affidataria, con spreco di soldi pubblici e lasciando solo aiuole vuote». Europa Verde, con Cristina Mengozzi e Alessandro Ronchi elencano poi «l’aiuola vuota in corso Diaz davanti al civico 142» e il fatto che «pur non di piantare un albero davanti a quel civico l’assessore Giuseppe Petetta e i suoi tecnici hanno pensato di piazzare uno stallo per le biciclette, che potrebbe invece essere posizionato al posto della cabina telefonica rimossa». E ancora, il taglio degli alberi in via Giovanni delle Bande Nere e «i pesanti arredi neri di corso Mazzini, dove la mancata manutenzione ha fatto seccare le piante». Per Europa Verde «il centro storico si può rilanciare solo con la bellezza e restituendo piacevolezza al passeggio, non certo lasciando aiuole vuote o distese solitarie di cemento».