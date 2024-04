Forlì. Esponenti della lista “La Civica” e sindaco Zattini nel quartiere Foro Boario

Oggi al Foro Boario si è tenuto il secondo incontro programmato nei quartieri cittadini dei candidati de La Civica Forlì Cambia assieme al sindaco, Gian Luca Zattini. Un viaggio cittadino partito, le scorse settimane, dai quartieri Cava e Romiti quando La Civica e il primo cittadino hanno incontrato i rappresentanti di quartiere per un confronto sui temi maggiormente sentiti dai residenti. Tanti gli argomenti toccati in maniera spontanea anche questa mattina nati dall’incontro con negozianti e cittadini. Oltre alle prospettive legate all’acquisto dell’Ex Eridania che il Comune si è aggiudicato all’asta con l’intenzione di restituire alla città gli ampi spazi del vecchio zuccherificio, si è parlato di integrazione e attenzione all’evoluzione della famiglia con grande considerazione del ruolo di anziani e giovani. Zattini e i candidati de La Civica Forlì Cambia hanno poi raccolto l’interesse di dedicare un’ attenzione ancora maggiore al tema dell’abitare dal momento che Forlì si sta diventando sempre più attrattiva, non solo per gli studenti universitari numericamente sempre in crescita ma anche per le numerose persone che fuggono dalle grandi città in cerca di luoghi più vivibili in cui stabilirsi per una migliore qualità di vita. Per quanto riguarda l’incontro delle scorse settimane che ha interessato il quartiere Romiti, area cittadina tra quelle che hanno pagato il prezzo più alto dall’esondazione del Montone, è stata occasione anche per fare il punto della situazione ad un anno dell’alluvione e dei lavori portati a termine in questo lasso di tempo. I cittadini presenti hanno chiesto al Comune di intercedere nei confronti di Regione, Consorzio di bonifica e Cer affinché sia pubblicato un chiaro piano temporale degli interventi di loro competenza in particolar modo lungo gli argini dei fiumi. Il sindaco Zattini è stato, poi, accompagnato dai rappresentanti del quartiere Cava nei locali interrati della sede del Comitato di quartiere, ancora ammalorati dall’umidità dopo che sono stati invasi dall’acqua del fiume, assumendo l’impegno di una mediazione con Acer, ente competente. Ha poi visitato l’impianto del polisportivo Monti, ricevendo l’apprezzamento per l’utilizzo della piscina e su suggerimento di una residente si è soffermato per una ricognizione all’interno dei giardini pubblici rilevando la necessità di sostituire i giochi per i bambini ma ricordando altresì l’encomiabile lavoro svolto per la stessa area verde dalla sezione degli Alpini. Gli incontri proseguiranno con una particolare attenzione ai quartieri periferici. La prossima settimana, giovedì 18 alle 17.30, l’appuntamento è fissato a Villafranca al polisportivo Giulianini.