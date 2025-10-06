Forlì, esami cardiologici a prezzi promozionali alla Farmacia Risorgimento mercoledì 8 ottobre

Forlì
  • 06 ottobre 2025
Forlì, esami cardiologici a prezzi promozionali alla Farmacia Risorgimento mercoledì 8 ottobre

Il cuore è il motore della vita e prendersi cura della sua salute è un’esigenza e deve essere un impegno quotidiano per ogni persona. Le malattie e le disfunzioni dell’apparato cardiocircolatorio, sono infatti la principale causa di morte in Italia, ancora oggi. È per questo che Forlifarma Spa sta intensificando il proprio impegno nella promozione di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della promozione di stili di vita sani e abitudini alimentari corrette. Questo impegno verrà messo al centro di una giornata speciale che alla Farmacia Comunale Risorgimento coinvolgerà i forlivesi con esami e test specifici per valutare la salute del cuore.

“Ci sta a cuore il tuo cuore” è l’iniziativa attraverso la quale mercoledì 8 ottobre, dalle 8.00 alle 19.30, la farmacia di viale Risorgimento 17 diretta dalla dottoressa Francesca Civinelli, metterà al centro dell’attenzione proprio la prevenzione del rischio cardiovascolare.

Prenotandosi telefonicamente al numero fisso 0543.63234 o via whatsapp al 392.1006480, sino a esaurimento dei posti disponibili è possibile fissare il proprio appuntamento per svolgere in giornata una serie di test che al costo di appena 15 euro, permetteranno di calcolare l’età del cuore, elaborare una mappa del benessere cardiovascolare e valutare il rischio potenziale di sviluppare sindrome metabolica o patologie quali il diabete mellito di tipo 2. Uno screening avvalorato ulteriormente dalla consulenza diretta, approfondita e personalizzata fornita dalle farmaciste e dal sconto del 20% da utilizzare per l’acquisto di prodotti indicati al proprio “percorso salute del cuore”, che Farmacia Comunale Risorgimento offrirà a tutti i cittadini prenotatisi.

Gli esami

A disposizione saranno la misurazione della pressione arteriosa e la valutazione del profilo lipidico che, attraverso il prelievo capillare di una goccia di sangue, permette di misurare trigliceridi, colesterolo HDL, colesterolo LDL e colesterolo totale. L’esame consente di controllare parametri metabolici fondamentali quali la glicemia, la trigliceridemia e la colesterolemia e l’abbinamento coi valori della pressione arteriosa permette di avere una stima della propria età cardiaca.

Si tratta di valori essenziali, da tenere costantemente monitorati per evitare che eventuali loro alterazioni possano condurre a squilibri metabolici tali da ingenerare potenziali proprie sindromi.

Per questo, dopo la misurazione del profilo lipidico, il farmacista effettuerà nella giornata stessa un test personalizzato in esclusiva per le farmacie Apoteca Natura, di cui Farmacia Risorgimento fa parte, realizzato in collaborazione con SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie), AMD (Associazione Medici Diabetologi) e FOFI (Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani), improntato su storia clinica personale e familiare, stile di vita e abitudini alimentari.

Questo ulteriore approfondimento è in grado di definire il tasso di rischio cardiovascolare nei prossimi 10 anni o di sviluppo di sindromi metaboliche o di diabete mellito di tipo 2, di ciascun profilo.

I professionisti della salute della Farmacia Risorgimento, attraverso la consulenza mirata fondata su linee guida scientificamente validate, risponderanno alle domande dei cittadini e daranno individualmente consigli e indicazioni sui prodotti migliori, scontati per l’occasione del 20%, e sulle buone prassi da adottare per prendersi cura al meglio del proprio cuore.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui