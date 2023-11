Forlì. Educazione finanziaria in classe con i consigli di “Mr. Soldino”

L’educazione finanziaria si fa in classe. E’ partito il progetto “La scuola di Mr. Soldino e l’Ordine della cassaforte” promosso dall’associazione Flamigni e Rasi 4kids con il contributo dei Comuni di Forlì, Meldola e Castrocaro. In sostanza, il mondo scolastico ha recepito le linee guida del Miur per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria (introdotta all’interno di educazione civica) e mette in pratica un progetto che si concentra sul gioco e allo stesso tempo trasmette ai bambini dai 6 ai 10 anni concetti come il risparmio e il valore del denaro. «L’associazione nasce dall’esperienza venticinquennale di Fabrizio Flamigni e Gianluca Rasi come agenti di assicurazioni – dice il presidente di “Flamigni e Rasi 4kids, Luca Favale –, da qui la volontà di fare qualcosa per il territorio mettendo a disposizione la propria professionalità. E’ fondamentale fornire ai più piccoli un po’ di conoscenza finanziaria e dotarli di strumenti utili a incorrere in rischi in futuro, e lo è ancora di più se nel percorso vengono coinvolte le famiglie». Insomma, il progetto non vuole trasformare i più piccoli in esperti di Wall Street o baby commercialisti, ma piuttosto insegnare concetti indispensabili e utili a realizzare i loro sogni, anche in vista del futuro. «Lo scopo è quello di attivare un processo virtuoso al fine di avere cittadini informati, attivi, responsabili e consapevoli – spiega Francesca Fantini, referente didattica –. La scuola di Mr. Soldino altro non è che un percorso formativo che, attraverso il gioco, si articola in quattro lezioni in cui gli studenti impareranno cosa sono i soldi, il risparmio, l’indipendenza economica, come funziona la paghetta e come gestire le spese. Loro stessi, in base ai loro sogni, svilupperanno un piano di risparmio che al termine del percorso verrà esposto ai genitori. Gli studenti, inoltre, riceveranno il diploma di “saggio risparmiatore”. Il costo del progetto è totalmente a carico dell’associazione Flamigni e Rasi 4kids, la quale distribuirà anche un kit ai bambini delle classi aderenti al progetto. Al momento sono coinvolti gli istituti comprensivi 1-2-5-6 di Forlì, le scuole parificate Don Oreste Benzi e La Nave, l’istituto comprensivo valle del Montone e l’istituto comprensivo di Meldola. «La scuola – afferma l’assessora alle politiche educative, Paola Casara– può creare momenti educativi per trasmettere il valore del denaro, del sacrificio e del risparmio. Vorremmo che questo progetto venisse riproposto anche in futuro».