Forlì, edicole e accoglienza turistica: concluso il corso

Giovedì 26 ottobre si è svolto l’ultimo incontro del percorso di formazione, organizzato dall’Unità Eventi e Turismo del Comune di Forlì, rivolto ai titolari delle edicole aderenti al progetto “Edicole Info-Point 2023/2024”, finalizzato al potenziamento del sistema di informazione e accoglienza turistica di Forlì in continuità con il progetto che ha preso vita a partire dal 2019.

I titolari delle edicole hanno partecipato alla visita guidata della mostra fotografica “Eve Arnold. L’opera 1950 - 1980”, allestita presso i Musei San Domenico fino al 7 gennaio 2024 per attivare la promozione dell’esposizione presso i propri Info-Point.

Il progetto ha previsto altresì la consegna di una nuova piantana dedicata con brand “Info-Point– IatHub” da esporre presso la propria edicola ai fini di un chiaro riconoscimento quale punto informativo turistico autorizzato dal Comune di Forlì.

La creazione di Info-Point presso le edicole cittadine aderenti al progetto ha lo scopo di incrementare i punti di riferimento per turisti e cittadini che desiderano ricevere informazioni su specifiche iniziative in essere in città. Il progetto, voluto dall’assessora al Turismo Andrea Cintorino e dalla consigliera Comunale Marinella Portolani, ideatrice e promotrice a livello nazionale e locale del progetto e responsabile per l’area romagnola del Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai, ha riscosso ampio consenso tra gli addetti del settore.

Per informazioni sul progetto “Edicole InfoPoint 2023/2024” : Ufficio Turismo tel: 0543/ 712 362