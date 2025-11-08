Forlì, ecco la ciclabile attorno alla Rocca di Caterina

Si aggiunge un altro tassello alla rete ciclabile cittadina nella zona del centro. Dopo la riqualificazione dei giardini della Rocca di Ravaldino sono in dirittura d’arrivo anche i lavori di realizzazione della pista ciclabile attorno al fossato della Rocca di Ravaldino.

Si tratta di un intervento finanziata con fondi Pnrr sub-investimento “Ciclovie urbane”, e fa parte del piano più ampio di percorsi ciclabili che si sviluppano dalla Stazione ferroviaria e si collegano a Porta Ravaldino, passando per il Campus universitario e i principali istituti scolastici secondari di primo e secondo grado della città. La pista va inoltre ad integrarsi con i percorsi pedonali dei “Giardini della Rocca”, da poco riqualificati e riaperti al pubblico.

La pista ciclabile è a doppio senso di marcia, con una larghezza di circa 3 metri, e si sviluppa per una lunghezza di circa 325 metri lineari all’interno del fossato perimetrale della Rocca. Oltre alla pista ciclabile, realizzata in calcestruzzo drenante, sono già state realizzate le fognature di smaltimento delle acque piovane, per rendere fruibile l’area verde tutto l’anno. Entro la fine dell’anno l’intervento si concluderà con l’installazione degli elementi di arredo urbano, la relativa segnaletica orizzontale e verticale e nuovo impianto di pubblica illuminazione.

«La pista ciclabile della Rocca di Ravaldino, realizzata con il benestare e il contributo progettuale della Sovrintendenza di Ravenna – afferma l’assessore Giuseppe Petetta –, mette in connessione la vivibilità urbana della nostra città con lo sviluppo di percorsi infrastrutturali che privilegiano la cosiddetta “soft mobility”, ovvero l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro. Inoltre, il tracciato per le sue caratteristiche storiche e culturali di contesto, si presenta come uno strumento di sviluppo virtuoso per la salvaguardia, la conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale che lo circonda».