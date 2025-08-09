Forlì, ecco il nuovo Piano di Protezione civile

Il Comune di Forlì ha il nuovo Piano Comunale di Protezione civile. È stato, infatti, approvato dalla giunta il primo aggiornamento del documento frutto di una serie di confronti in commissioni consiliari e tecniche così come dell’interlocuzione con diversi soggetti come quartieri e associazioni. Il provvedimento contiene gli aggiornamenti normativi, cartografici, geologici, idrogeologici e idraulici – che integrano o sostituiscono elementi precedenti - nonché opportune considerazioni collegate ad ambiti territoriali di bacino. “È un atto dovuto perché l’aggiornamento del piano di protezione civile è previsto per norma- spiega l’assessore Giuseppe Petetta -. Abbiamo colto l’occasione per mettere insieme una serie di misure e valutazioni che messe in evidenza dall’ alluvione. È stato, infatti, un percorso iniziato subito dopo l’alluvione, ma che ha coinvolto una serie di attori che hanno dato il proprio contributo per questo aggiornamento, a partire dai quartieri, le associazioni di volontariato locali, gli ordini professionali oltre che chiaramente le strutture comunali”. Tra i contenuti rilevanti dell’aggiornamento figura anche il mandato agli uffici competenti di organizzare momenti di approfondimento e formazione dedicati agli amministratori comunali, ai referenti tecnici e alle realtà territoriali interessate, dai Comitati di quartiere all’associazionismo di protezione civile. “è stato potenziato il servizio comunale di protezione civile - esemplifica l’assessore -, questa è una delle cose che erano state richieste. È stata aggiornata la composizione del COC, il Centro Operativo Comunale, dove ci sono tutti i funzionari, i titolari delle varie funzioni. Abbiamo aggiunto anche l’introduzione di una nuova funzione che è denominata “quartiere”. Abbiamo, infatti, voluto anche che il quartiere fosse parte in causa in caso di necessità proprio perché durante l’alluvione è stato un elemento sicuramente essenziale. Abbiamo rivisitato e integrato le aree di accoglienza”. Grande attenzione è stata poi posta alla divulgazione: “vogliamo mirare ad una comunicazione capillare - prosegue Petetta - ma soprattutto vogliamo che vengano organizzati dei momenti di approfondimento e di formazione dedicati a tutti i quartieri. Partiremo quindi in autunno proprio con incontri con i quartieri ma anche con tutti i consiglieri comunali e gli assessori”.