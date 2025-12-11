Forlì, “ecco gli investimenti fino al 2028”: le anticipazioni del Comune ai Quartieri

I componenti dei Comitati Territoriali di Quartiere e dei Comitati di Quartiere del Comune di Forlì hanno preso parte, martedì sera in Municipio, a una riunione promossa dall’Assessorato alla Partecipazione e Quartieri con la Giunta, per fare il punto sui contenuti del Bilancio di Previsione 2026-2028 e del Piano Investimenti 2026-2028.

L’incontro, molto partecipato, è stato caratterizzato in apertura dai saluti del vicesindaco, Vincenzo Bongiorno, e dall’illustrazione della manovra da parte dell’assessore al bilancio, Vittorio Cicognani. “Per il 2026 ci siamo dati due priorità: finire le opere in corso e i tanti cantieri del Pnrr - ha spiegato Cicognani - oltre a questo, il piano triennale degli investimenti guarda al futuro con risorse importanti: nel 2026 sono previsti 43.5 milioni di investimenti, nel 2027 ulteriori 55.5 milioni e nel 2028 altri 23 milioni. Un budget considerevole, eventualmente modulabile, che mettiamo a bilancio per la realizzazione di nuovi e ambiziosi progetti. L’altro obiettivo che ci siamo prefissati per questa manovra è non aumentare le tariffe a carico delle nostre famiglie, mantenendo invariata la quantità e la qualità dei servizi pubblici. Ci siamo riusciti anche quest’anno, nonostante l’inflazione. Sul fronte del debito pubblico, inoltre, siamo passati da 100 milioni nel 2019 a una proiezione di 60 milioni nel 2026, per una gestione della finanza pubblica sempre più efficace ed efficiente.”

“I quartieri rivestono un ruolo importante, sono le sentinelle del nostro territorio - ha aggiunto il vicesindaco - li ringraziamo di cuore per le segnalazioni e i suggerimenti che ci inoltrano costantemente nell’interesse del bene comune e di una migliore convivenza civile. Il nostro impegno, per il futuro, è di continuare a confrontarci con loro mantenendo sempre aperto il dialogo, come in questa riunione”.