Forlì e Libano unite nel segno della Caritas

La Diocesi di Forlì ha potuto condividere ieri un bellissimo momento di vicinanza con gli amici della Caritas Libano, venuti appositamente in Romagna nell’ambito di un rapporto che si fa sempre più intenso e proficuo. In particolare ieri hanno incontrato i giovani a cui la Caritas di Forlì-Bertinoro e il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo stanno proponendo, tra le altre attività estive, anche la partecipazione ad un campo internazionale con ragazzi libanesi che si svolgerà nel mese di giugno. Domenica 10 marzo cadrà la Giornata della Carità che vedrà il Vescovo Livio Corazza celebrare la messa presso la parrocchia di Santa Maria Assunta della Pianta alle 11.

Martedì 12 marzo alle ore 20.30 viene poi proposto un incontro dal titolo “Serata sulla mondialità” sempre presso la parrocchia di Santa Maria Assunta della Pianta, nel corso della quale si farà un momento di riflessione sull’importanza della solidarietà internazionale, con un focus in particolare sulle esperienze portate avanti in Kenia (Wajir) e in Libano.