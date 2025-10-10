Forlì e l’aerospazio: nuovo laboratorio di ricerca per le antenne satellitari

Il Comune ci mette il terreno, mentre la Fondazione Mercury lancerà Forlì nello spazio con il progetto “Emilia-Romagna in Space”. In altre parole, su un’area di 8.408 metri quadrati, che il Municipio ha inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025-2027, verrà realizzato un laboratorio di ricerca industriale per collaudare antenne satellitari dispiegabili da utilizzare in grandi costellazioni satellitari.

Il terreno in via Fontanelle, del valore di mercato di 54.652 euro, è stato oggetto di discussione durante la prima commissione consiliare di ieri pomeriggio perché la delibera dovrà essere approvata in sede di consiglio comunale e dare il via ufficialmente al passaggio di consegne per la successiva destinazione d’uso. «Uno dei principali obiettivi di Mercury – afferma il presidente della Fondazione Mercury, Giuseppe Baldetti – è creare le condizioni per il completamento e il potenziamento del Polo Tecnologico Aereonautico Spaziale Forlivese. Per farlo, stiamo lavorando su due fronti: quello della manutenzione degli aeromobili e la formazione di addetti specializzati, e quello che nasce dall’aggregazione di 7 aziende emiliano romagnole specializzate nella costruzione di antenne satellitari. Forlì è la destinazione naturale del laboratorio industriale perché questa città è caratterizzata da un tessuto consolidato di competenze e di ricerche che la rendono il contesto ideale per lo sviluppo di quella che vuole essere una filiera aerospaziale tutta italiana. I laboratori che andremo a realizzare nel terreno individuato saranno luoghi puliti e asettici, nel senso che non sono previste particolari lavorazioni e inoltre potranno essere riutilizzati per sperimentazioni future».

Un’opportunità, quindi, per potenziare il Polo Tecnologico Aeronautico Spaziale forlivese. «In pratica questa delibera rappresenta il primo passo, di natura giuridica e fondamentale, per dare corso alla vendita del terreno e al successivo potenziamento del nostro polo – sottolinea l’assessora all’Aerospazio, Paola Casara –. Si tratta di un provvedimento che ci permette di mettere a terra nuove progettualità e nuovi investimenti. Il terreno, infatti, verrà utilizzato per la realizzazione di un laboratorio e un’unità produttiva connessi alla filiera aerospaziale unici in Europa, sfruttandone l’ubicazione strategica, ovvero la vicinanza alla sede di Enav e al corso di laurea in ingegneria aerospaziale, la dimensione, le caratteristiche urbanistiche e la dotazione di servizi e infrastrutture».