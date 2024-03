Forlì e il caso-cucine: bonifici in partenza per gli alluvionati che non le hanno ricevute dal Comune

«Lo stock di consegne delle cucine si sarebbe dovuto concludere in questi giorni, ma da controlli eseguiti nell’ambito delle certificazioni necessarie per procedere all’acquisto di beni mobili tra un ente pubblico e un privato, sono emerse fragilità che di fatto hanno impedito all’Amministrazione di perfezionare l’operazione». La replica agli alluvionati che attendevano la cucina arriva direttamente dal Comune. Non resteranno comunque senza aiuti concreti, al posto della cucina infatti arriverà un bonifico di 1.620 euro. «I bonifici partiranno proprio in questi giorni per le 48 famiglie alluvionate escluse dalla graduatoria relativa all’avviso pubblico per l’erogazione di beni durevoli pubblicato il 20 luglio 2023» affermano in Comune.

La cifra messa a disposizione dal Comune per soddisfare coloro che non rientravano tra i 143 beneficiari del bando collegato alla donazione di un importante gruppo imprenditoriale, è di oltre 77mila euro.

La decisione è maturata all’indomani dell’impossibilità, accertata dall’ufficio ragioneria del Comune per ragioni da imputare al fornitore, di perfezionare l’acquisto presso la medesima azienda fornitrice.

«Queste 48 famiglie – spiega l’assessora Barbara Rossi – pur avendo i requisiti per accedere al bando di luglio erano rimaste escluse dal primo stock di consegne perché il numero di cucine donate da una nota azienda del settore dell’arredamento era inferiore rispetto alle domande pervenute. Il Comune, per non lasciare indietro nessuno, aveva deciso di farsi carico di queste 48 famiglie, acquistando dal medesimo fornitore il numero di moduli cucine necessari per esaurire la graduatoria». Cucine che sarebbero dovute arrivare in questo periodo, ma che per problemi con il fornitore non sono andate a buon fine.

«Per non perdere altro tempo e soddisfare il prima possibile le famiglie alluvionate rimaste escluse dalla donazione, abbiamo deciso di ripartire in importi uguali la somma impegnata dall’amministrazione comunale – prosegue l’assessora –. Stiamo parlando di 48 bonifici di 1.620 euro ciascuno, in partenza dalle casse del Comune. Con questi soldi, le famiglie potranno comprare il modulo cucina che preferiscono, con o senza elettrodomestici. Da un’indagine di mercato effettuata dai nostri uffici, infatti, abbiamo potuto rilevare come il prezzo medio per un modulo cucina di buona qualità, sia nel segmento della grande distribuzione che in quello di alcuni rivenditori locali, si attesti attorno a questa cifra. In questo modo ogni nucleo verrà soddisfatto e il rimborso arriverà direttamente nei conti correnti degli alluvionati, che potranno decidere in autonomia come utilizzarlo».