Forlì e Cesena, unite verso la candidatura a capitale della cultura

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini apre al co-capoluogo cesenate per la candidatura a capitale italiana della Cultura 2028. E’ lo stesso primo cittadino di Cesena Enzo Lattuca ad aver inoltrato una missiva al sindaco forlivese nella quale lo invita «a cogliere la visita del ministro Alessandro Giuli (sabato a Forlì, ndr) per consegnargli una lettera brevi manu che chiede di prevedere espressamente nel bando la possibilità di una candidatura congiunta tra due città». Insomma, la presenza del ministro potrebbe segnare una svolta importante sulla questione. «Fin dalla comunicazione che ho presentato sull’intenzione di candidarci a capitale italiana della Cultura 2028, ho sottolineato il valore di un progetto di territorio, capace di unire e di valorizzare patrimoni, energie e risorse. Alla luce di quanto deciso dal consiglio comunale di Cesena nella giornata di giovedì è quindi nell’interesse comune muoversi congiuntamente, come territorio, fermo restando la necessità di rispettare quanto previsto dai requisiti della candidatura – afferma il primo cittadino Gian Luca Zattini –. Tengo a sottolineare che ci siamo già parlati tra sindaci e che continueremo a parlarci per dare concretezza alla nostra proposta. Ogni ipotesi di muoversi insieme coi Comuni del territorio rappresenta una ricchezza e un valore aggiunto». Dopo l’approvazione della mozione cesenate, quindi, sembra ormai superata l’ipotesi che Forlì e Cesena avanzino singole candidature; il rischio sarebbe proprio quello di non cogliere un’opportunità per entrambi i capoluoghi. «Le parole spese dal collega Zattini mi fanno molto piacere – dice chiaramente il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca –. Ci siamo parlati, siamo d’accordo nella sostanza e c’è la volontà reciproca di andare avanti insieme. Il resto è burocrazia: il punto non è un documento firmato da Forlì, piuttosto che da Cesena. L’importare è presentare un progetto insieme che richiederà mesi di lavoro e una programmazione congiunta che ci vedrà in egual misura coinvolti».