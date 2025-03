Dopo il prestito di cinque opere (due di Guercino e tre di artisti guerciniani) strategiche per l’allestimento della rassegna dedicata al grande artista centese Guercino , inaugurata il 21 settembre 2024 presso la Chiesa di San Lorenzo a Cento, l’Amministrazione comunale di Forlì, con il supporto di Civitas srl, rafforza il proprio legame con la città di Cento attraverso un protocollo d’intesa per la valorizzazione delle proposte presso i propri istituti museali.

Il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno, illustra i contenuti dell’iniziativa sottoscritta con Civitas srl e con l’Amministrazione comunale di Cento e già operativa dal 22 febbraio. “Per coloro che verranno a Forlì per ammirare la rassegna ‘Il Ritratto dell’Artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera e il selfie’ con il biglietto di una delle due sedi museali centesi aderenti all’iniziativa, è previsto l’ingresso ridotto ai nostri Musei San Domenico a 12 euro. Viceversa, per gli utenti che si recheranno a Cento per visitare la mostra ‘Guercino, un nuovo sguardo. Opere provenienti da Forlì e da altri luoghi nascosti’ e la civica Pinacoteca Guercino di Cento, con il biglietto della Grande Mostra di Forlì, è previsto l’ingresso ridotto a 10 euro.”

“Con questo accordo - aggiunge il vicesindaco - consolidiamo un modello di riferimento, quello della collaborazione istituzionale a servizio della comunità, che fa bene ai nostri territori e contribuisce sempre di più a riposizionare Forlì nello scacchiere regionale e oltre, in termini di città d’arte e di cultura. Ringrazio per questo percorso condiviso il Comune di Cento, e anche la Fondazione Cassa dei Risparmi, per il tramite della sua società strumentale Civitas srl, per la collaborazione e il ruolo che da sempre riveste, anche nella gestione degli aspetti organizzativi delle Grandi Mostre, senza mai dimenticare il fondamentale ruolo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì nel percorso museologico, attraverso il magistrale lavoro del direttore delle Grandi Mostre, Gianfranco Brunelli.”