Forlì, due turisti dagli Usa entrano alla mostra dei Preraffaelliti mercoledì pomeriggio e concludono la visita la mattina dopo

Oltre a suscitare l’interesse e la curiosità di molte celebrità sia italiane (come Gianni Morandi, Gene Gnocchi e il presidente emerito di Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli) sia straniere (come la stilista americana Anna Sui), la grande mostra sui Preraffaelliti ospite del Museo San Domenico di Forlì richiama visitatori da tutto il mondo che, pur senza essere noti al grande pubblico, nascondono a volte storie accattivanti.

È questo il caso dei signori Kone – Allen e Ann – che sono venuti in mostra mercoledì pomeriggio, e – non essendo riusciti a terminare la visita entro le 19 - si sono fermati a dormire a Forlì e sono tornati a completare la visita giovedì mattina.

Allen e Ann vivono a New York ma hanno deciso di trasferirsi per 6 mesi in Europa per conoscerla a fondo, come facevano gli antichi “viaggiatori del Gran Tour”, e non da “turisti mordi e fuggi” e mentre si trovavano a Londra hanno saputo della mostra forlivese.

Vista la formazione artistica di Ann (al Wellesley College e all’Università dell’Indiana) hanno deciso di venire a vederla e non si sono per nulla pentiti.

“La mostra è davvero affascinante – hanno detto Allen e Ann - abbiamo visto qui opere che non abbiamo mai visto neanche in grandi gallerie e collezioni”, ma la cosa che li ha colpiti di più – vista la loro diversa formazione (artistica quella di Ann, storico-sociale quella di Allen) – è stata quella di saper rispondere con pari efficacia sia all’interesse per la storia di lui che alla passione per l’arte di lei. “Avete realizzato una mostra di grandissimo valore – hanno concluso i due viaggiatori - in una città di piccole dimensioni: è una cosa di cui dovete andare davvero orgogliosi”.