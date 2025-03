Forlì, due minorenni picchiati e rapinati

Ancora terrore per una rapina ai danni di due minorenni. Non è bastata l’operazione della Polizia di Stato che venerdì ha dato esecuzione a dieci ordinanze di custodia cautelare per altrettanti giovani tunisini accusati di rapine, furti e aggressioni violente commesse tra centri commerciali, centro storico e zona stazione. Un altro gravissimo episodio si è verificato sabato sera intorno alle 21 in viale della Libertà. Sabato sera un altro episodio che desta preoccupazione ha visto come attori due giovani stranieri. Protagonisti loro malgrado due minorenni forlivesi che stavano tornando a casa dopo aver passato la giornata alla Segavecchia di Forlimpopoli. Poco distante dalla stazione ferroviaria e dal Punto bus, i due ragazzi sono stati avvicinati da due soggetti, a quanto pare uno dei quali minorenni, che li hanno affrontati e hanno iniziato a picchiarli con calci e pugni, anche quando i due ragazzi erano a terra. Tutto per rubare le catenine che avevano al collo, qualche soldo e i cellulari. La denuncia delle famiglie dei minorenni aggrediti verrà formalizzata nelle prossime ore, ma le forze dell’ordine hanno già acquisito le immagini della zona dove si vede il momento dell’aggressione e anche le caratteristiche fisiche dei violenti in azione, entrambi già conosciuti proprio perchè facevano parte del gruppetto finito in manette nelle scorse giornate. Uno maggiorenne, per il quale si chiederà di procedere alla Procura di Forlì, l’altro minorenne, per il quale si dovrà fare riferimento al Tribunale dei minori di Bologna.