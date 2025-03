Forlì, due auto fuoristrada e donna rimane incastrata nell’abitacolo

I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti intorno alle 13.30 all’incrocio tra Via Minarda e Via Portolani a Forlì per un incidente stradale tra due autovetture. I soccorritori giunti sul posto hanno individuato una persona spaventata, in buone condizioni ed incarcerata all’interno di un veicolo e l’altra conducente, uscita autonomamente dal veicolo, era assistita dolorante, dai presenti. I Vigili del fuoco con le attrezzature idrauliche in dotazione liberavano la conducente dalle lamiere e supportavano il personale sanitario sopraggiunto. Le conducenti venivano trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso. Le operazioni proseguivano con la messa in sicurezza lo scenario. Nella dinamica è stato interessato un palo telefonico ed un contatore elettrico. È stato necessario chiudere il crocevia per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto la Polizia locale.