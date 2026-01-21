Forlì, due aggressioni in carcere: poliziotti feriti

Due poliziotti della Penitenziaria aggrediti all’interno del carcere di Forlì. In due diversi episodi un sottufficiale ha riportato una prognosi di 10 giorni e un agente è stato giudicato guaribile in sette giorni. La situazione è sempre più di disagio all’interno della casa circondariale della Rocca, tra sovraffollamento e carenza di personale, binomio che rende spesso incandescente la situazione nella struttura, ormai vetusta e destinata ad andare in pensione. Ma in attesa del nuovo carcere al Quattro rimane una situazione di difficoltà per chi vive il carcere per motivi di lavoro o perché costretto come ospite.

Situazione certo non nuova, ma che negli ultimi giorni è tornata prepotentemente in primo piano per due aggressioni. La prima si è verificata sabato pomeriggio quando un sottufficiale è stato ferito da un detenuto, riportando una frattura alla mano, medicata con dieci giorni di prognosi. La seconda violenza si è invece consumata lunedì pomeriggio quando un altro operatore della Polizia penitenziaria di Forlì ha riportato una slogatura alla spalla in seguito all’aggressione di un paziente psichiatrico che si trova nella struttura. In questo caso sette i giorni di prognosi. Due feriti che vanno ad incidere su personale che già sarebbe carente di circa 40 uomini e donne rispetto alla capienza della Rocca, già sovraffollato come tante altre case circondariali in Italia. La palla passa ora alla direzione del carcere per fare sentire la sua voce a protezione dell’incolumità degli agenti in servizio e degli ospiti della struttura. A livello nazionale l’ultimo concorso ha formato 3.500 nuovi agenti, ma l’impatto con il tirocinio avrebbe portato a centinaia di rinunce, segno che l’attività lavorativa all’interno delle carceri vive momenti difficili che meritano un’attenzione particolare.