Forlì, doposcuola: nuove iniziative per gli studenti

Il Comune di Forlì promuove nel triennio 2024-2027, un’attività extrascolastica “più unica che rara nel panorama nazionale”

Supporto allo studio e all’apprendimento, ma anche tanto divertimento con laboratori per tutti i gusti, dalla cucina al teatro, giochi e attività ludiche.

Con la possibilità dunque di scambiare competenze ed esperienze con ragazzi di diverse età. E già quasi 900 ragazzi partecipano agli oltre 25 servizi pomeridiani realizzati con il contributo di 14 enti tra associazioni, centri didattici, cooperative e sette parrocchie. A cui si aggiungono 19 scuole primarie, tutte le nove secondarie di primo grado e due secondarie di secondo grado.

Due le novità: la fascia di età si amplia a 6-18 anni e il servizio si diffonde in tutto il territorio comunale, con ampia partecipazione anche di famiglie con background migratorio e con figli disabili. Ci sono tanti attori coinvolti, ma “punti centrali sono le scuole dove si svolgono la maggior parte dei laboratori” sulle attività più disparate: costruzione di oggetti, scrittura, arte, teatro, fotografia, cucina. Così si mettono a contatto bambini e ragazzi di diverse età, facendo loro sviluppare competenze relazionali, si scopre anche il proprio metodo di studio in confronto con gli altri. Insomma un’occasione significativa per comprendere le strategie di relazione, “imparano e crescono”. L’obiettivo, è quello di garantire flessibilità e aumentare ulteriormente la platea dei ragazzi e delle scuole superiori dando “un forte sostegno” alle famiglie.