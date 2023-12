Un corteo rumoroso ha sfilato per le vie della città. In diversi hanno partecipato alla manifestazione per dire basta alla violenza di genere. Un grido “altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce”, per citare il coro che ha guidato la protesta in nome di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, e di tutte le ragazze e le donne vittime della violenza di genere e dei femminicidi.