Forlì, donazioni a Pediatria grazie al presepe

FORLI’. Si è svolta nei giorni scorsi, nel reparto di Pediatria dell’Ospedale “Morgagni – Pierantoni” di Forlì, la cerimonia di ringraziamento per il dono di nuove attrezzature, in particolare sei aste porta flebo, che saranno acquistate con le offerte raccolte fra i visitatori del presepe meccanico, realizzato nel quartiere di Carpena. Presenti alla cerimonia i rappresentanti del Comitato di Quartiere di Carpena –Magliano – Ravaldino in Monte – Lardiano, accompagnati dal Vicesindaco di Forlì, Vincenzo Bongiorno e i due maestri presepisti, Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi che, da tre anni, realizzano, all’interno dell’area verde del quartiere, un presepe meccanico che, ad ogni edizione, attrae un sempre maggior numero di visitatori.

«Il nostro presepe – dichiarano Zannetti e Fantuzzi – oltre al messaggio di amore e di pace che gli è proprio, ha l’obiettivo di tramutarsi in solidarietà e beneficienza con le offerte dei suoi visitatori. Quest’anno abbiamo deciso di devolvere parte dell’incasso al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Forlì». Anche il Cesena Calcio FC ha dato un contributo economico ricevuto dal capitano durante la visita al presepe.

«La giornata di oggi – ha dichiarato il Enrico Valletta, Direttore dell’Unità Operativa Complessa Pediatria di Forlì e del Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza Forlì - Cesena - ha concluso nel migliore dei modi un periodo di Feste che ha visto manifestarsi una grande attenzione di istituzioni, associazioni e cittadini verso i bambini del nostro ospedale. Questa volta sono stati i rappresentanti del Comitato di Quartiere di Carpena ed i presepisti, Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi, ad aver saputo trasformare la generosità di molte persone, in un dono che sarà, per noi, di grande utilità e che renderà meno “grigia” la permanenza dei piccoli ricoverati. A ciascuno di loro va la nostra gratitudine per avere contribuito a colorare le giornate dei nostri bambini e dei loro genitori».