Forlì. Donazione di un tomografo a Oculistica

FORLI’. La BCC Forlivese, Ravennate e Imolese e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, tramite l’Unione Ciechi di Forlì e Cesena, hanno donato oggi, all’Oculistica di Forlì, diretta dal dottor Giacomo Costa, un Tomografo a coerenza ottica CASIA2. Erano presenti alla donazione anche Gianluca Zattini, Sindaco di Forlì, e la dottoressa Elena Vetri, per la direzione medica dell’ospedale di Forlì.

«Lo strumento che è stato donato – spiega il dottor Giacomo Costa - rappresenta il meglio, attualmente in commercio, per lo studio dell’occhio umano, a partire dalla cornea fino ad arrivare a circa metà del bulbo stesso e indipendentemente dallo stato di trasparenza dei mezzi diottrici. In poche parole “vediamo dentro l’occhio senza aprirlo”. Si tratta dal CASIA2, prodotto dalla giapponese TOMEY, un OCT del segmento anteriore dell’occhio che ci ha consentito, in questi primi mesi di utilizzo, di risolvere problematiche complesse, indirizzando la diagnosi e di conseguenza l’iter chirurgico in modo prima impensabile ,ma soprattutto con la certezza di prendere le decisioni giuste».