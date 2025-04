Forlì, donazione a Pancrea in memoria di Loretta Sintoni

Donazione di 800 euro per l’associazione forlivese PanCrea, che opera per promuovere iniziative contro le malattie del pancreas, in memoria di Loretta Sintoni. Questo il frutto della raccolta fondi promossa tra familiari e amici dopo la scomparsa di Loretta, avvenuta lo scorso 27 marzo, all’età di 72 anni. Il funerale si è svolto sabato nella chiesa di San Giovanni Evangelista, tantissimi coloro che hanno voluto dare l’ultimo saluto e partecipare all’iniziativa di solidarietà. Moglie, madre e nonna esemplare, Loretta ha lottato per più di due anni contro la malattia, affrontando sempre con coraggio la diagnosi e le terapie, ma si è dovuta arrendere di fronte alle conseguenze dell’ictus che l’aveva colpita in casa la mattina di domenica 23 marzo. Ricoverata al “Pierantoni Morgagni”, è spirata giovedì, avendo sempre vicinissimo il conforto e l’affetto dei suoi cari. Era nata il 4 agosto 1952 a Ravenna e a soli 4 anni aveva superato l’incidente domestico che l’avrebbe portata a vivere tutta la vita con un solo rene. Dopo essersi diplomata maestra a Forlimpopoli, si era sposata con Ennio Gelosi, per tanti anni capo ufficio stampa del Comune di Forlì. Giovanissima era diventata mamma di Emilio, che con la moglie Mirka l’avrebbe poi resa nonna di tre adorati nipoti: Eleonora, Emma Viola ed Elia. Legatissima alla famiglia d’origine, è stata vicina con grande dedizione al padre Luciano, scomparso nel 1977, e alla madre Giuliana, che le sopravvive. Il fratello Claudio, il nipote Samuele e la cognata Tiziana avevano un posto speciale nel suo cuore. Esperta di cucina, appassionatissima da sempre di musica, cinema e teatro, aveva vissuto anche l’esperienza del palco. Nel 2023 aveva festeggiato le nozze d’oro. Amava tutto quello che è bello e giusto, lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno conosciuta, apprezzata e amata.