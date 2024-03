Forlì, don Nino: «Cancello per chiudere il chiostro di San Mercuriale di notte»

Don Antonino Nicotra, parroco del centro storico di Forlì e pertanto anche di San Mercuriale, non ha dubbi: «Ritengo che una cancellata, permettendo la visita e il passaggio diurni ed evitando atti di vandalismo notturno, sia un elemento fondamentale per la preservazione futura del chiostro. Io sono convinto che il chiostro non debba essere uno spazio chiuso, ma regolamentato, tanto più adesso che il Comune sta effettuando accurati lavori di pulizia e restauro. Se permane la situazione attuale, il rischio è che, pochi mesi dopo la conclusione dell’intervento, l’incuria e l’inciviltà riprendano facilmente il sopravvento. Se si considera poi la riscoperta delle lunette seicentesche e l’intenzione di ricollocarle nel chiostro, ritengo a maggior ragione che lo si debba richiudere, almeno nottetempo, con una cancellata».

