Forlì, domenica torna il duathlon per le vie del centro

Dai bambini (a partire dai 6 anni) ai campioni, per una mattina Forlì diventa la “casa del duathlon”. Succederà domenica prossima quando, con base di partenza in piazza Saffi, andrà in scena la quarta edizione del duathlon (disciplina che abbina podismo e ciclismo) “Città di Forlì”. Sprint e kids saranno le “categorie” che vedranno impegnati tantissimi atleti per le vie del centro di Forlì e della periferia, in un percorso leggermente modificato rispetto alle precedenti edizioni a causa dei cantieri stradali aperti in città, ma comunque affascinante sia per i partecipanti sia per il pubblico. La prova, che vede tra gli organizzatori l’asd Triathlon Duathlon Rimini (con la collaborazione dell’Edera Forlì) e Grip Dimension Heavents vedrà già dalle 7 l’apertura della segreteria e la distribuzione dei pacchi gara in piazza Saffi. Le partenze scaglionate vedranno protagonisti le categorie Mini Cuccioli femmine (alle 9) e maschi (9.10), Cuccioli femmine (9.20), maschi (9.35), Esordienti femmine (9.50) e maschi (10.10), i Ragazzi femmine (10.30) e maschi (10.35) gli Youth A/Youth B/Junior femmine (11) e maschi (11.05), la Sprint femminile (alle 12) e maschile (12.30). Il percorso di corsa prevede i primi 5 chilometri tra piazza Saffi, corso Garibaldi, via Placucci, via Maroncelli, via delle Torri e piazza Saffi, poi 20 chilometri in bicicletta sempre da piazza Saffi toccando le piazzetta delle Poste e don Pippo e poi le vie Bonatti, Gaudenzi, dei Filarmonici, Mazzini, Vittorio Veneto, piazza Santa Chiara, vie Monte San Michele, Cadore, Trentola, La Carlina, del Canale, Cadore, Monte Pasubio, Gorizia, per poi ritornare verso piazza Saffi: infine i 2,5 km di corsa dalla piazza a via delle Torri, Maroncelli, Placucci, Garibaldi, piazza del Duomo e piazza Saffi per l’arrivo finale. In tutte le strade, ovviamente, per garantire la sicurezza degli atleti, chiusure della circolazione dalle 8.30 e divieti di sosta dalla mezzanotte.