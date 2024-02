Forlì, documenti falsi: 40enne arrestato

Nei giorni scorsi durante un posto di controllo stradale gli agenti della Polizia Locale di Forlì hanno proceduto all’arresto di un cittadino moldavo per possesso e fabbricazione di documenti falsi. L’uomo, un 40enne senza fissa dimora, circolava a bordo di un’auto di grossa cilindrata e, fermato da una pattuglia per un accertamento, esibiva agli agenti i documenti di guida e di identità. Pur di buona fattura, la documentazione fornita lasciava comunque dubbi circa l’originalità ed era verosimilmente idonea ad ingannare la pubblica fede.

Procedendo quindi ad un più accurato controllo in Comando presso l’ufficio falsi documentali, emergeva quanto già supposto, ossia la difformità di entrambi i documenti rispetto ai modelli originali. I documenti venivano quindi posti sotto sequestro ed il moldavo tratto in stato di arresto in attesa della definizione da parte dell’Autorità Giudiziaria.