“Forlì diventi il primo capoluogo italiano senza parcheggi con strisce blu”: la proposta di Ascom

Forlì, diventi il primo capoluogo senza parcheggi con strisce blu. Lo propone Ascom in una nota “E’ tempo - si legge in un comunicato - di affrontare l'argomento mobilità per Ascom-Confcommercio, che chiede ai candidati sindaco, - al momento in pista il primo cittadino uscente, Gian Luca Zattini, e Graziano Rinaldini per il centrosinistra - un impegno su questo tema. Impegno che l'associazione dei commercianti auspica venga esplicitato prima del voto”. Alberto Zattini, direttore di Confcommercio Forlì, entra nello specifico: “ Un argomento trattato periodicamente dalla nostra associazione è certamente quello della sosta, che Ascom vorrebbe “gratuita” e in forma sperimentale per tutto l'anno. Con una nuova legislatura, la futura amministrazione potrà fin da subito impostare la sua azione politica - e i relativi bilanci - tenendo conto di quanto il parcheggio gratuito impatterà sui conti del municipio. L’ideale, aggiunge, “sarebbe che questa misura diventasse strutturale. Forlì potrebbe fregiarsi di città senza più righe blu, quindi 'ticket-free' sul fronte parcheggi. Questo potrebbe attrarre più persone dalle città limitrofe, con conseguente vantaggio per il nostro centro storico. È utile sottolineare, anche alla luce dei dati che abbiamo pubblicato qualche tempo fa, la pesantissima situazione delle imprese commerciali forlivesi: difficile trovare la ricetta giusta ma senza il coraggio di sperimentare diventa praticamente impossibile.”