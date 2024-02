Forlì diventerà capitale della ginnastica ritmica

L’Unieuro Arena si prepara a diventare la capitale della ginnastica ritmica italiana. Il 2 e 3 marzo andrà in scena, infatti, la seconda prova del campionato nazionale serie A e serie B con le migliori 36 squadre italiane (oltre a San Marino) e le loro atlete più forti. Basta fare qualche nome: la campionessa del mondo Sofia Raffaeli, la ravennate Milena Baldassarri, che è cresciuta nella società Gymnica 96 di Forlì, entrambe prossime protagoniste delle Olimpiadi di Parigi, ma anche tante straniere che rinforzano le squadre di serie A. Forlì sarà anche protagonista in pedana con le ragazze della Gymnica 96, che disputa il campionato di serie A2. Dopo alcune stagione in serie B la società forlivese guidata dalla responsabile tecnica Chiara Domeniconi e dalla capitana Arianna Benini, è tornata sul massimo palcoscenico ed ora la Federazione ha affidato l’organizzazione della seconda prova nazionale proprio a Gymnica 96.