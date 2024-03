Forlì, dipendenze patologiche: nuovi metodi di approccio tra i giovani

Cambiano le dipendenze patologiche e il modo di approcciarsi a loro sia dai pazienti che da chi deve fornire un aiuto. Michele Sanza, direttore delle Dipendenze Patologiche di Forlì-Cesena dell’Ausl traccia il quadro della situazione. «Le dipendenze sono cambiate negli ultimi anni – chiarisce –, perchè in passato prevaleva la formula di tossicodipendenza monosostanza, spesso da eroina; oggi questo modello è sparito, lasciando il posto al policonsumo. Quindi i giovani consumatori e abusatori di sostanze sono persone che spesso utilizzano molteplici sostanze in condizioni diverse e anche con obiettivi diversi. La fanno da padrona in questa situazione gli psicostimolanti, ad esempio la cocaina, il cui consumo è aumentato in tutte le fasce d’età e in tutti gli strati sociali. E tra i consumatori di cocaina negli ultimissimi anni e in accentuazione, stiamo registrando l’incremento del fenomeno del crack, quindi cocaina che viene fumata. Una differenza enorme perchè gli effetti del crack sono molto più imponente e indico complicanze psichiatriche e disturbi del comportamento. Dal punto di vista quantitativo, invece, la cannabis rimane la più diffusa». Dipendenze che possono riguardare non solo le sostanze stupefacenti. «Il consumo di alcol – riprende Sanza – sostanza legale facilmente accessibile, trova sempre un suo spazio. A questo proposito, al contrario di quanto si pensa, il consumo di alcol nel nostro paese è calato rispetto agli anni Settanta e Ottanta, ma si è modificato il modo dell’approcciarsi al bere: ad esempio tra le giovani generazioni le femmine bevono più di prima, anche se meno dei maschi. Inoltre tra i giovani c’è l’assunzione di una grande quantità di bevande alcoliche allo scopo di ottenere un’alterazione dello stato mentale, cioè lo sballo».

