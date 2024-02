Forlì, Di Maio: “Nessun ruolo nelle elezioni”

«Non sarò candidato, non sarò protagonista della campagna elettorale, non avrò nessun ruolo. Da ottobre 2022 il mio impegno politico pubblico è terminato, almeno per un po’». Lo ribadisce Marco Di Maio, ex deputato di Italia Viva, il cui nome è da mesi ormai tirato in ballo sia dal centrodestra che dal centrosinistra. «Ho fatto una scelta ben precisa non ricandidandomi alle elezioni, rifiutando di essere inserito in listini fuori dalla nostra regione perchè non era possibile farlo in Emilia-Romagna. Ho intrapreso dei percorsi lavorativi autonomi indipendenti dalla politica, faccio attività al servizio delle imprese, che devono dialogare con tutti e quindi non ho possibilità di fare militanza politica di parte. Per questo motivo non confermerò neanche la mia iscrizione a Italia Viva. Sono uno dei tanti elettori che non hanno la tessera di partito, che ha ovviamente le sue idee, non sto rinnegando nulla».

