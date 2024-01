Forlì. “Degrado, incuria e delinquenza” in centro storico: esposto di “Orgogliosi forlivesi” raggiunge già 200 firme

Dinnanzi agli ennesimi e ripetuti atti di inciviltà subiti, alcuni cittadini residenti nelle vie attorno al Duomo di Forlì hanno costituito un comitato di vicinato antidegrado. In appena 15 giorni “Orgogliosi forlivesi”, con riferimento al nome della via al centro già di numerose segnalazioni, conta 60 membri e tutti residenti o con attività nella zona. “Considerano inaccettabile la situazione di delinquenza, degrado, incuria ed abbandono che, purtroppo tutti i giorni, siamo costretti a constatare davanti alle nostre abitazioni o posti di lavoro - spiega il comitato -. Schiamazzi ed urla continue, uso smodato di alcolici e superalcolici, di sostanze stupefacenti, in taluni casi serenamente consumati sui cofani delle auto dei residenti o dietro al Duomo. In diverse occasioni in passato, abbiamo richiesto l’intervento delle forze dell’ordine al fine di far sedare risse scoppiate tra questi soggetti o altre situazioni di pericolo per l’incolumità nostra. Non solo, alcune attività hanno denunciato il danneggiamento delle loro vetrine ed alcuni residenti quello dei propri veicoli”. Una situazione che si protrae da troppo tempo e che è culminata in un esposto, grazie al supporto dell’avvocato Laerte Cenni, presentato alla Procura di Forlì con l’informativa inoltrata anche al Comune di Forlì, alla Questura, alla Prefettura, alla Provincia, all’Arma dei Carabinieri, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e alla Curia Vescovile. Un documento che ha trovato l’adesione di oltre 200 sottoscrittori e pieno sostegno da parte del Comitato di quartiere centro storico. “Non vogliamo strumentalizzazioni, ma chiediamo risposte e soluzioni concrete, dopo tanto, troppo prolungato lassismo ed indifferenza”, fa sapere “Orgogliosi forlivesi”. L’obiettivo come spiegano i cittadini e le attività è “denunciare il profondo e perdurante disagio che investe tutti i cittadini residenti nel quadrilatero costituito dalle vie Mameli, Canestri, Fiorini e Orgogliosi o che in tale area svolgono la propria attività lavorativa, professionale o commerciale. Tale situazione, peraltro, si sta espandendo, in maniera preoccupante, anche ad altre zone del centro storico, direttamente o indirettamente collegate con tale area come ad esempio via Delle Torri, via Del Teatro, via Santa Croce, via Carlo Pisacane, via Achille Cantoni, Galleria Mazzini, corso Garibaldi, via Anita Garibaldi, via Giorgina Saffi e corso Diaz”. Solo qualche giorno fa, come da disposizione del questore, è stato chiuso il minimarket in via degli Orgogliosi, teatro di una lite iniziata nel punto vendita e degenerata in rapina. “Più e più volte residenti e attività hanno segnalato il problema, già in passato il minimarket è stato chiuso - precisa l’avvocato Laerte Cenni -. Ora che non è aperto gli effetti si vedono, per si chiede che vengano effettuati gli opportuni accertamenti con riferimento alla legittimità delle licenze rilasciate al titolare o comunque alla sussistenza dei requisiti per la vendita di alcolici e superalcolici, che, come detto, vengono consumati prevalentemente sulla pubblica via, dove gli avventori bivaccano in modo costante e continuativo”. Dal comitato, quindi, un appello affinchè ci sia “u n presidio immediato, costante e comunque quotidiano delle forze dell’ordine in queste aree, il potenziamento dell’illuminazione pubblica in via Fiorini e l’installazione di idoneo impianto di videosorveglianza collegato alla centrale operativa e un confronto con tutte le istituzioni al fine di elaborare un progetto condiviso, concretamente sostenibile ed attuabile”.