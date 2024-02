Forlì. Degrado in centro, incontro in prefettura dopo la petizione: aumentano i controlli

A Forlì nei prossimi giorni verranno ulteriormente aumentati i controlli in centro per “restituire piena vivibilità alla zona e serenità ai residenti, mantenendo aperto il dialogo con i cittadini”. E’ quanto è emerso oggi in Prefettura dove lo stesso prefetto Rinaldo Argentieri, il vicesindaco Daniele Mezzacapo, assieme a al questore Claudio Mastromattei e i vertici delle forze dell’ordine hanno incontrato una delegazione di residenti che hanno portato una petizione firmata da 200 cittadini. Nel documento di chiede infatti più attenzione su fenomeni di degrado, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti che si verificano in alcune vie del centro. L’incontro, si spiega dalla Prefettura, ha portato un “proficuo scambio di informazioni e di valutazioni sulla situazione”, comunque conosciuta dalle Forze di polizia, che “proprio di recente, unitamente alla Polizia locale, hanno intensificato l’azione di controllo del territorio, culminata nell’adozione da parte del questore di un provvedimento di sospensione temporanea della licenza nei confronti di un esercizio commerciale”.