Forlì, degrado in centro: 2 fogli di via per 3 anni

Continua incessante l’attività di contrasto al degrado nel centro storico della città di Forlì da parte della Polizia di Stato. È stata intensificata l’attività di controllo del territorio e, all’esito dei servizi (che hanno consentito di identificare 195 persone e controllare 9 esercizi pubblici), svolte prevalentemente in orario serale, il Questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei, dopo una approfondita istruttoria della Divisione Anticrimine, ha adottato 5 avvisi orali, misure di prevenzione inflitte nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose a cui è stato intimato di mantenere una condotta conforme alla legge. In caso di inottemperanza all’intimazione, i destinatari potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con forti limitazioni alla propria libertà personale.

Contestualmente, sono stati emessi anche 2 fogli di via obbligatori, con divieto di ritorno a Forlì per 3 anni, nei confronti di persone non residenti, ritenute socialmente pericolose in relazione ai precedenti di polizia, alla frequentazione di pregiudicati e alla circostanza che non avevano alcuna motivazione per permanere a Forlì. È in corso di valutazione la “posizione” di alcuni esercizi pubblici ai fini dell’applicazione dell’art. 100 TULPS per la sospensione della licenza.