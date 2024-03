Forlì dedica un giardino a Saman Abbas: è il primo Comune in Italia a rendere omaggio alla giovane pachistana uccisa dalla famiglia

Il Comune di Forlì, primo in Italia a farlo, dedicherà un giardino a Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa nel 2021 a Novellara (Reggio Emilia) dalla famiglia, per aver rifiutato un matrimonio combinato. La commissione Toponomastica dell’amministrazione romagnola, che si è riunita ieri, ha individuato l’area verde in centro storico con accesso da piazza Ordelaffi e via Fiorini. Una decisione appoggiata convintamente dal sindaco Gian Luca Zattini “affinché il sacrificio di Saman sia monito per tutti e ci ricordi che ogni tipo di violenza contro le donne è inaccettabile”. Il giardino, aggiunge il primo cittadino, sarà un “simbolo della libertà di scelta come diritto inviolabile di tutte le donne”. A Saman “e a tutte le donne del nostro Paese, Forlì dedica questo gesto simbolico ma potente, per lanciare un messaggio forte e chiaro in difesa di quei principi di libertà, autodeterminazione e dignità della persona in quanto valori fondanti della nostra Costituzione”, conclude Zattini. Che definisce le donne- in occasione dell’8 marzo- “stella polare e motore di tutte le cose”.