Forlì, decarbonizzare attraverso i rifiuti: visita del sindaco al termovalorizzatore

Visita di una delegazione della giunta comunale forlivese al termovalorizzatore di Hera, in via Grigioni, questa mattina. Il presidente esecutivo Cristian Fabbri e l’amministratore delegato Orazio Iacono accompagnano alcuni esponenti del Comune, capeggiati dal sindaco Gian Luca Zattini e dagli assessori al Bilancio Vittorio Cicognani e alla Transizione ecologica Giuseppe Petetta, per fare il punto sull’impianto, rinnovato nel 2008 grazie al progetto realizzato da Gae Aulenti e dal suo studio di Architetti associati. Come spiega l’amministratore delegato di Herambiente Andrea Ramonda, l’impianto è costantemente monitorato grazie ad avanzati sistemi di controllo delle emissioni e i dati, ampiamente al di sotto dei limiti di legge e autorizzativi, vengono aggiornati e resi pubblici in real time, nel rispetto della massima trasparenza. Il termovalorizzatore è autorizzato a trattare 120.000 tonnellate all’anno di rifiuti e nel 2024 ha prodotto 70.508 mega watt ora di energia elettrica.

La visita è anche l’occasione per approfondire il tema del recupero del calore prodotto dall’impianto grazie al teleriscaldamento, tuttora oggetto di un importante piano di estensione, che si prefigge di contribuire a decarbonizzare i consumi termici del territorio cittadino. Il progetto della direzione teleriscaldamento di Hera, che si è aggiudicato un finanziamento Pnrr di 7,8 milioni di euro su un costo complessivo di 15, prevede l’estensione del sistema di teleriscaldamento fino a interconnettere il sistema Foro Boario e Centro-Campus, oggi alimentati a gas metano, andando a costituire un unico sistema di teleriscaldamento efficiente.

La realizzazione di un unico sistema garantirà a regime un risparmio di energia primaria fossile di 2.050 tep, tonnelate equivalenti di petrolio, all’anno, che equivale al consumo gas di 1.680 appartamenti, con una riduzione delle emissioni di Co2 pari a 4.700 tonnellate annue, un beneficio equivalente alla piantumazione di quasi 47.000 alberi, che corrispondono a quasi 170 ettari di bosco. Il progetto, inoltre, renderà possibili ulteriori estensioni di rete sia nel centro storico, fra cui il Tribunale e un istituto bancario, e nella zona industriale per allacciare nuove utenze e decarbonizzare ulteriormente i consumi della città. Il termovalorizzatore di Forlì, insieme agli altri impianti del territorio, garantisce “la piena autonomia nel trattamento e recupero dei rifiuti urbani utilizzando le migliori tecnologie disponibili per massimizzare il recupero di materia ed energia”, conferma Ramonda. Ai vertici Hera va il ringraziamento del sindaco Zattini, che ricorda i numerosi cantieri attivi in città per l’estensione del teleriscaldamento: rappresentano, grazie all’adozione di tecnologie all’avanguardia, “un contributo significativo alla decarbonizzazione dei consumi termici del territorio cittadino e uno sforzo in più per una migliore qualità dell’ambiente a beneficio di tutti i residenti”